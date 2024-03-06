الذهب يتخلى عن ذروة قياسية لكن يظل فوق 2100 دولار قبل شهادة باول

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لكنها ظلت فوق مستوى 2100 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما دفع ارتفاع الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو حزيران المعدن الثمين إلى مستوى قياسي في الجلسة السابقة قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2124.46 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0229 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2132.90 دولار.

وبلغت المعاملات الفورية مستوى قياسيا عند 2141.59 دولارا للأوقية خلال الليل أمس الثلاثاء لترتفع للجلسة الخامسة على التوالي.

وتباطأ نمو قطاع الخدمات الأمريكية قليلا في فبراير شباط وسط انخفاض في معدل التوظيف وتراجع الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني.

(رويترز)