الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في شهر مع انحسار التوتر التجاري بين أمريكا والصين

نيويورك: انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، حيث أدى انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن ودفع المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر.

وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 3264.64 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 29 مايو/ أيار الماضي.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 3275.30 دولار.

وسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعا اليوم، كما ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على نحو طفيف.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى حل للقضايا المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب يمكن أن تنجز اتفاقيات تجارية مختلفة مع دول أخرى بحلول أول سبتمبر/ أيلول المقبل.

في الوقت نفسه، أوقف الرئيس الأمريكي ترامب فجأة المحادثات التجارية مع كندا يوم الجمعة بسبب ضريبة تفرضها على شركات التكنولوجيا الأمريكية، واصفا إياها بأنها “هجوم صارخ”. وقال إنه سيحدد معدل رسوم جديدة على السلع الكندية خلال الأسبوع المقبل.

ويبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران لا يزال صامدا بعد قتال دام 12 يوما، الأمر الذي يقلل أيضا الطلب على الملاذات الآمنة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 35.84 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلى 1344.63 دولار، وخسر البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1127.23 دولار.

(رويترز)