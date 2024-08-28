الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار والسوق تترقب بيانات تضخم أمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بضغط من ارتفاع الدولار كما يترقب المستثمرون تقريرا مهما للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2507.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس آب.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2542.80 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

(رويترز)