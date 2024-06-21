الذهب يتراجع بعد ارتفاع الدولار وعائدات أذون الخزانة والبلاديوم يبلغ قمة شهر

عواصم: انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة متأثرة بارتفاع الدولار وصعود عوائد السندات بعد أن أظهرت بيانات نشاطا تجاريا قويا في الولايات المتحدة، في حين قفز البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات نحو 11 بالمئة.

وبحلول الساعة 1612 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2325.37 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.3 بالمئة إلى 2338.40 دولار.

وزاد النشاط الاقتصادي الأمريكي إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في يونيو حزيران وسط انتعاش في التوظيف. وأظهرت بيانات أمس الخميس أن طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى بالولايات المتحدة انخفضت قليلا الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى، كما ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد البيانات الأمريكية.

ويضع متداولون حاليا احتمال نسبته 63 بالمئة بإقدام مجلس الاحتياطي على رفع سعر الفائدة في سبتمبر أيلول في تغير طفيف عن الخميس وذلك وفقا لفيد ووتش التابعة لبورصة شيكاغو.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص كلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 11.2 بالمئة إلى 1027.04 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة ليصل إلى أعلى مستوى في شهر.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 992.43 دولار، وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.5 بالمئة إلى 29.64 دولار لكن المعدنين يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية.

(رويترز)





