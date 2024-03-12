الذهب يتراجع عن مستويات قريبة من الذروة قبيل بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت الذهب من مستويات قريبة من الذروة اليوم الثلاثاء قبيل تقرير التضخم الأمريكي المهم الذي قد يعطي مزيدا من الوضوح بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2176.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده لتسع جلسات متتالية. وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا عند 2194.99 دولار يوم الجمعة.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2182.70 دولار.

(رويترز)