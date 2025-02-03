الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار بعد فرض ترامب لرسوم جمركية

نيويورك: تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين تحت ضغط ارتفاع الدولار مع تصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين في مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 0113 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2784.84 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2825.80 دولار للأوقية.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك وبنسبة 10 بالمئة على واردات الصين اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وردت كندا والمكسيك بفرض رسوم جمركية مقابلة بنسبة 25 بالمئة على الواردات الأمريكية، الأمر الذي ينذر باضطراب اقتصادات البلدان الثلاثة، في حين قالت الصين إنها ستطعن على الرسوم الجمركية الأمريكية أمام منظمة التجارة العالمية، فضلا عن اتخاذ إجراءات مضادة لم تحددها.

وتأثر الذهب سلبا أيضا بفعل جني مكاسب بعد تجاوز الأسعار مستوى 2800 دولار للأوقية لأول مرة في الأسبوع الماضي، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2817.23 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 30.94 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 967.20 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1003.26 دولار للأوقية.

