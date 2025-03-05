اقتصاد | أخبار

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

5 - مارس - 2025

حجم الخط
0

تراجع الذهب اليوم الأربعاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما واصلت الأسواق تتبع التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2912.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2922.70 دولار.

وارتفعت العملة الأمريكية مما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة للمشترين الأجانب. وزادت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما قلص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الذهب يرتفع بفضل الضبابية التجارية بين أمريكا والصين وتراجع الدولار
4 - يونيو - 2025
الذهب يرتفع مع إقبال المستثمرين على الشراء وترقب بيانات أمريكية
28 - مايو - 2025
الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار ومخاوف مالية أمريكية
21 - مايو - 2025
الذهب يهبط مع انحسار التوتر التجاري الأمريكي الصيني
14 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية