الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

تراجع الذهب اليوم الأربعاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما واصلت الأسواق تتبع التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2912.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2922.70 دولار.

وارتفعت العملة الأمريكية مما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة للمشترين الأجانب. وزادت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما قلص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

(رويترز)