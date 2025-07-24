الذهب يتراجع مع انحسار التوتر التجاري وتلاشي دعم انخفاض الدولار

واشنطن: انخفضت أسعار الذهب بشكل أكبر اليوم الخميس إذ أدى انحسار التوتر التجاري إلى انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن وهو ما بدد الدعم من تراجع الدولار.

وبحلول الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3379.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما نزل 1.3 بالمئة أمس الأربعاء.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3358.40 دولار.

وقال برايان لان مدير شركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة “كان من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب أمس ارتفاعا في إطار موجة صعود جديدة، حتى جاءت أخبار التجارة وأدت إلى جني بعض الأرباح”.

وأضاف “شهدنا أيضا تراجعا ملحوظا للدولار، وهذا بالطبع يدعم الذهب، وبالتالي أعتقد أن هذا انخفاض طفيف في الوقت الراهن، وفي الحقيقة، ما زلنا متفائلين جدا بشأن الذهب”.

وفي إشارة إلى إحراز تقدم بشأن التعريفات الجمركية، أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا تجاريا مع اليابان يخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات ويعفي طوكيو من رسوم جديدة على سلع أخرى مقابل حزمة من الاستثمارات والقروض بقيمة 550 مليار دولار.

ويقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من إبرام اتفاق تجاري مماثل من شأنه فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على سلع أوروبية مع إعفاء سلع أخرى من الرسوم، وفقا لمسؤولين من المفوضية الأوروبية.

وزادت شهية الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية بشكل عام على خلفية التقدم المحرز في المحادثات التجارية والآمال في إمكانية إبرام المزيد من الاتفاقات.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية اليوم الخميس وبيانات مؤشر مديري المشتريات السريع الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال لقياس مدى متانة الوضع الاقتصادي قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

بالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 39.04 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 1410.92 دولار. وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1266.41 دولار.

(رويترز)