الذهب يتراجع مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط والتركيز على تنصيب ترامب

نيويورك: تراجعت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي خفف الطلب على أصول الملاذ الآمن، فيما يترقب المستثمرون تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوضوح بشأن سياسات الإدارة المقبلة.

وبحلول الساعة 0140 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2690.81 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2734.90 دولار للأوقية.

وأطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح ثلاث رهينات إسرائيليات، فيما قامت إسرائيل بإطلاق سراح 90 من الأسرى الفلسطينيين أمس الأحد، في اليوم الأول من وقف إطلاق نار جاء بعد حرب استمرت 15 شهرا دمرت قطاع غزة وأشعلت الشرق الأوسط.

وتترقب أطراف السوق تنصيب ترامب في وقت لاحق اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تتسبب سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية في تأجيج التضخم وإشعال حروب تجارية واحتمال زيادة جاذبية أصول الملاذ الآمن.

وسيعتمد المسار المستقبلي للفائدة الأمريكية على مدى جدية الإدارة المقبلة في تنفيذ تعهدات ترامب السياسية.

ووفقا لأغلبية طفيفة من خبراء الاقتصاد ، فمن المرجح أن يبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 29 يناير كانون الثاني وأن يستأنف خفضها في مارس آذار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.13 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 944.25 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 940.05 دولار للأوقية.

(رويترز)