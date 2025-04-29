الذهب يتراجع مع انحسار مخاوف الحرب التجارية وترقب بيانات أمريكية

واشنطن: انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة مسجلا 3329.12 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتسجل 3342.40 دولار.

وقال ييب جون رونغ خبير الأسواق في آي جي “تحسنت بيئة المخاطر بشكل واضح في الآونة الأخيرة، مع دعم المشاركين في السوق للتفاؤل بأن أسوأ التوترات التجارية ربما تكون قد ولت وسط خطاب مشجع حول صفقات التجارة”.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاثنين إن عددا كبيرا من كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قدموا مقترحات “جيدة للغاية” لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، ومن المرجح أن تكون الهند من أولى الدول توقيعا لاتفاق من هذا القبيل.

وأضاف أن أحدث التحركات الصينية لإعفاء بعض السلع الأمريكية من رسوم جمركية مضادة أظهرت أن بكين تريد تهدئة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، وقال إن واشنطن امتنعت عن التصعيد من خلال حظر تلك السلع.

وستتحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا لتقليل تأثير الرسوم الجمركية على السيارات في وقت لاحق الثلاثاء من خلال تخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع الغيار الواردة من الخارج للسيارات المصنعة محليا.

لكن مخاطر انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام لا تزال مرتفعة وذلك وفقا لخبراء في استطلاع لرويترز قال كثير منهم إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي أضرت بالمعنويات في قطاع الأعمال.

وكان الذهب، وهو ملاذ تقليدي في حالات عدم الاستقرار السياسي والمالي، ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية الأسبوع الماضي وحقق مكاسب تجاوزت 25 بالمئة منذ بداية العام.

ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، مع صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق الثلاثاء، وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الأربعاء بينما يصدر تقرير الوظائف غير الزراعية الجمعة.

وتساعد هذه البيانات في قياس تأثير أحدث رسوم جمركية فرضها ترامب على توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.21 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 986 دولارا، وخسر البلاديوم 0.1 بالمئة مسجلا 948.06 دولار.

(رويترز)