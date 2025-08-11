الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين للمحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا

واشنطن: تراجعت أسعار الذهب الاثنين مع ترقب المستثمرين للمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا وكذلك البيانات حول التضخم في يوليو/ تموز التي قد تقدم مزيدا من الوضوح حول قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3378.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 23 يوليو تموز يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر ديسمبر/ كانون الأول 1.4 بالمئة إلى 3441.20 دولار.

وقال مات سيمبسون المحلل الكبير لدى سيتي إندكس “أسفرت تهدئة التوتر الجيوسياسي بشأن الحرب في أوكرانيا عن انخفاض الذهب بشكل أكبر، بعد الإعلان يوم الجمعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأمريكية”.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه سيلتقي بوتين في 15 أغسطس/ آب في ألاسكا للتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وينصب التركيز أيضا على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الثلاثاء، إذ يتوقع المحللون أن يساهم تأثير الرسوم الجمركية في ارتفاع التضخم الأساسي 0.3 بالمئة ليصل المعدل السنوي إلى ثلاثة بالمئة ويبقى بعيدا عن هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وعزز تقرير الوظائف الأمريكي الأحدث، الذي جاء أضعف من المتوقع، التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول. وتشير الأسواق إلى احتمالية تبلغ 90 بالمئة تقريبا لخفض الفائدة في سبتمبر أيلول، وخفض واحد آخر على الأقل بحلول نهاية العام.

ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.

وتحظى المناقشات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أيضا باهتمام كبير مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 12 أغسطس/ آب لإبرام اتفاق تجاري بين البلدين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 38.13 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1317.90 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1127.37 دولار.

(رويترز)