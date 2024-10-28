الذهب يتراجع مع صعود الدولار والمتعاملون يترقبون مؤشرات من المركزي الأمريكي

بنغالور: تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0057 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 2732.90 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار ارتفاعا قياسيا إلى 2758.37 دولار للأوقية يوم الأربعاء، بينما أنهت معاملات الأسبوع الماضي مرتفعة واحدا في المئة تقريبا.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.33 في المئة إلى 2745.30 دولار للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 في المئة، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأمريكي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وكان الارتفاع أكثر وضوحا بين الجمهوريين الذين أصبحوا أكثر ثقة في فوز دونالد ترامب.

وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد إن الضربات الجوية الإسرائيلية “قصفت بشدة” دفاعات إيران وإنتاجها الصاروخي، في حين قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن طهران تدرس الرد على الهجمات.

ويرتفع الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ويعتبر تحوطا في مواجهة التقلبات السياسية والاقتصادية.

ووفقا لأداة فيد ووتش لمراقبة السوق التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 94.8 في المئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتسود حالة من الضبابية مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق سيكون محتدما بين دونالد ترامب وكامالا هاريس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 33.57 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.23 في المئة إلى 1025.15 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 في المئة إلى 1190.97 دولار للأوقية.

(رويترز)