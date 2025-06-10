الذهب يتراجع وسط ترقب المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

واشنطن: انخفض الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين لمزيد من التطورات في المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن.

وبحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3311.16 دولار للأوقية. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3330.90 دولار.

تتواصل المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين لليوم الثاني، حيث تشمل المناقشات قضايا تتراوح بين الرسوم الجمركية والقيود على المعادن الأرضية النادرة.

وقال تيم ووتر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد “مع استمرار هذه المحادثات التجارية الرئيسية بين الولايات المتحدة والصين، يتداول الذهب بتحفظ حتى نرى ما إذا كان هناك أي تقدم”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته “تبلي بلاء حسنا” في المفاوضات، وأشار إلى التقارير الإيجابية الصادرة عن المحادثات.

كان الجانبان قد اتفقا في الشهر الماضي على وقف مؤقت للرسوم الجمركية، مما منح أسواق المال بعض الراحة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية المقررة غدا الأربعاء للحصول على المزيد من الإشارات عن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال ووتر “إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل طفيف، فستكون هذه نتيجة متوقعة، ولكن إذا قفزت هذه البيانات فإن ذلك قد يثير بعض أجراس الإنذار للمستثمرين، وأي هروب ناتج عن ذلك إلى الملاذ الآمن قد يساعد سعر الذهب”.

ويكتسب الذهب جاذبية خلال الأوقات الجيوسياسية والاقتصادية غير المستقرة، ويميل إلى الأداء الجيد عند انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 36.51 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1210.46 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1071.75 دولار.

(رويترز)