الذهب يتراجع وسط قوة الدولار وترقب بيانات أمريكية للوظائف

نيويورك: تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط صعود الدولار وترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، وتطلعهم لتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 3265.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 في المئة إلى 3273.70 دولار.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.2 في المئة، ما يجعل الذهب أقلّ جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أمس الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتوقع إبرام اتفاقات أولية للرسوم الجمركية مع بعض الشركاء التجاريين في غضون أسابيع، لكن لا توجد محادثات رسمية مع الصين.

في غضون ذلك أظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول للمرة الأولى في ثلاث سنوات، مع اندفاع الشركات لاستيراد السلع قبل فرض إدارة ترامب للرسوم الجمركية.

وتترقب السوق الآن تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ومن المتوقع أن يظهر التقرير تباطؤا في التوظيف دون تغيير في معدل البطالة البالغ 4.2 في المئة.

وستكون أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية والعقود الآجلة للسلع مغلقة في الصين من الأول من مايو/ أيار وحتى الخامس من مايو/ أيار بمناسبة عطلة عيد العمال الصيني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 32.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 في المئة إلى 965.32 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 938.85 دولار.

(رويترز)