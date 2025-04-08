الذهب يتعافى مع زيادة الإقبال عليه وسط توترات الحرب التجارية

نيويورك: ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة الماضية إذ دفعت المخاوف المتزايدة بشأن الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

بحلول الساعة 0032 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2990.48 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ 13 مارس آذار أمس الاثنين. وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 3004.70 دولار.

وأمس الاثنين، تصاعدت الحرب التجارية العالمية التي أشعلتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تهديده بزيادة الرسوم على الصين واقتراح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية مضادة.

وقال ترامب إنه لا يفكر في تعليق الرسوم الجمركية في سبيل تسهيل المفاوضات مع الشركاء التجاريين، لكنه ذكر أنه سيجري مناقشات مع الصين واليابان ودول أخرى بشأن الرسوم الجمركية.

ارتفع الذهب، الذي يعد استثمارا آمنا خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3167.57 دولار في الثالث من أبريل نيسان.

وتترقب الأسواق محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ويصدر غدا الأربعاء.

وينتظر المتداولون أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتصدر يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية وسط تصاعد الحرب التجارية العالمية ومخاوف الركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.08 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 918.55 دولار فيما خسر البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 910.50 دولار.

(رويترز)