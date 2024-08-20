الذهب يتماسك فوق 2500 دولار في ظل ضعف العملة الأمريكية

نيويورك: استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 2500 دولار اليوم الثلاثاء، بدعم من ضعف العملة الأمريكية وعوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المتعاملون محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2505.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0038 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2509.65 دولار يوم الجمعة.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2543.90 دولار.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية لعام 2024، مع رفض أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم مخاوف

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويتطلع السوق الآن إلى محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في يوليو تموز والمقرر يوم الأربعاء، وخطاب رئيس البنك جيروم باول بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول لمزيد من الإشارات بخصوص مسار أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الاثنين إن أحدث الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة “ربما تكون الفرصة الأفضل، وربما الأخيرة”، وناشد جميع الأطراف المعنية التوصل إلى الاتفاق.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.39 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.41 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 930.25 دولار.

(رويترز)