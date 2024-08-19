الذهب يتماسك قرب مستوى قياسي مرتفع مدعوما بتفاؤل بخصوص خفض الفائدة الأمريكية

واشنطن: استقرت أسعار الذهب الاثنين قرب أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة، إذ عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل جاذبية المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2501.19 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق إلى 2509.65 دولار للأوقية يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2540 دولارا للأوقية.

أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن بناء المساكن العائلية الواحدة في الولايات المتحدة انخفض في يوليو/ تموز مع ارتفاع أسعار الرهن العقاري وأسعار المساكن مما أبقى المشترين المحتملين على الهامش، الأمر الذي يشير إلى أن التضخم يتجه نحو الانخفاض.

وفي الأسبوع الماضي، أدت أرقام مبيعات التجزئة القوية وطلبات إعانة البطالة التي جاءت أقل من المتوقع، إلى جانب بيانات التضخم المعتدلة، إلى استعادة الثقة في أكبر اقتصاد في العالم.

ويثق المتعاملون في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في الثامن عشر من سبتمبر/ أيلول، وينصب التركيز الآن على حجم الخفض. وهم يقدرون احتمالات بنسبة 75.5 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمالات بنسبة 24.5 بالمئة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش لمراقبة الأسواق التابعة لسي إم إي.

ومن المرجح أن تعمل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وستترقب السوق الآن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي الأمريكي في يوليو/ تموز يوم الأربعاء وكلمة رئيس البنك جيروم باول حول التوقعات الاقتصادية الأمريكية يوم الجمعة تلمسا لمزيد من المؤشرات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.22 بالمئة إلى 28.94 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 953.06 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 943.46 دولار للأوقية.

(رويترز)