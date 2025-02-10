الذهب يحوم بالقرب من أعلى مستوياته مع تزايد الطلب بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية

واشنطن: صعدت أسعار الذهب الاثنين وحومت بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة مع سعي المستثمرين للجوء إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة مما أثار المخاوف من حرب تجارية عالمية.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2868.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2886.62 دولار يوم الجمعة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2894.00 دولار.

وقال ترامب إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة اليوم الاثنين على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة والتي ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن، في تصعيد كبير آخر لسياسته التجارية.

وقال ترامب أيضا إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية انتقامية على العديد من الدول بحلول الساعات المقبلة.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا “لا يزال التوتر التجاري قائما إلى حد كبير وقد يدفع أسعار الذهب إلى مستوى يتراوح بين 2900 و2910 دولارات في الأمد القريب”.

ويستخدم الذهب كاستثمار آمن في أوقات الغموض السياسي والمالي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.82 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.60 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 968.29 دولار.

