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الذهب يحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

13 - سبتمبر - 2024

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حومت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب ضعف الدولار، بينما ركز المستثمرون على البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تقدم رؤى إضافية بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاص بأسعار الفائدة.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2558.19 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0051 بتوقيت جرينتش، وارتفع 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وصعد المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة وبلغ مستوى قياسيا مرتفعا، بعد أن أشارت بيانات أمريكية إلى تباطؤ اقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2586.60 دولار.

وتراجع الدولار 0.3 بالمئة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

(رويترز)

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