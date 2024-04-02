الذهب يحوم قرب أعلى مستوى له على الإطلاق وسط تماسك الدولار بعد بيانات قوية

واشنطن: حومت أسعار الذهب الثلاثاء دون المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تماسك الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات أمريكية قوية أثارت شكوكا بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وبحلول الساعة 0624 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2253.94 دولار للأوقية (الأونصة)، ليظل دون أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2265.49 دولار الذي سجله أمس الاثنين. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2274.60 دولار للأوقية.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد “سجل الذهب سعرا قياسيا جديدا، ومع هذا المستوى المرتفع ظهرت أيضا بعض المؤشرات على التسعير بصورة مبالغ فيها، مما أدى إلى تراجع متواضع. لكن التراجعات الأخيرة في الذهب كانت طفيفة في طبيعتها بسبب انتظار المشترين المحتملين على الهامش للحصول على فرص أفضل للعودة”.

وتقوضت مكاسب الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، في حين يجري تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد بيانات أظهرت نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للمرة الأولى في عام ونصف العام خلال شهر مارس/آذار.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة إن أحدث بيانات للتضخم لم تؤثر على التوقعات الأساسية للبنك المركزي، لكنه قال إن قوة الاقتصاد “تعني أننا لسنا بحاجة إلى التسرع في التخفيض”.

وذكر ووترر “سيترقب المتعاملون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، لأنه إذا رأينا تقرير وظائف آخر قويا، فقد يوفر هذا حافزا لارتداد الذهب”.

وعادة ما يرتفع الذهب مع تخفيض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 25.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 907.45 دولار، وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1008.44 دولار.

(رويترز)