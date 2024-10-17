الذهب يحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة قبيل بيانات أمريكية

واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب الخميس لتحوم قرب مستويات قياسية بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية والتوقعات بقيام بنوك مركزية كبرى باتخاذ قرارات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة من البيانات الأمريكية للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاهات السوق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2682.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد وصلت الأربعاء إلى 2685.16 وهو مستوى يقل قليلا عن المستوى القياسي الذي سجلته في 26 سبتمبر/ أيلول وبلغ 2685.42 دولار.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2697.40 دولار.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا “من شأن رئاسة ترامب أن تدعم الذهب لأنها قد تؤدي إلى زيادة التوترات التجارية وتوسيع عجز الميزانية”.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر/ أيلول، بالإضافة إلى البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة، في وقت لاحق من اليوم.

كما من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى، وأن يرجع هذا إلى أن التضخم في منطقة اليورو أصبح الآن تحت السيطرة بشكل متزايد.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والتوترات الجيوسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.79 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1005.00 دولار. وربح البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1028.72 دولار.

(رويترز)