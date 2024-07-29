الذهب يرتفع بفعل آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية ومخاطر جيوسياسية

واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول وتصاعد حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، بينما تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية والمقرر انعقاده في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2397.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0025 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2396.70 دولار.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية للبنك المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو تموز ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة. لكن بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف في يونيو حزيران وتباطؤ التضخم وتعليقات كبار المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي دفعت سوق العقود الآجلة إلى تسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، فوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرار بشأن “طريقة وتوقيت” الرد على الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت على هضبة الجولان وتسبب في مقتل 12 طفلا وفتى. واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة جماعة حزب الله اللبنانية بالمسؤولية عن ذلك الهجوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 28.14 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 943.49 دولار. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 909.71 دولار.

(رويترز)