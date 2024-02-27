الذهب يرتفع في ظل تراجع الدولار والأنظار على بيانات التضخم في أمريكا

واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون تقريرا رئيسيا للتضخم في الولايات المتحدة في أسبوع مليء بالبيانات وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات حول التوقيتات المحتملة لخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0620 بتوقيت غرينتش ، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2033.34 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2043.00 دولارا للأوقية.

وتراجع الدولار، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل تكلفة نسبيا للمشترين بالعملات الأخرى.

وقال أجاي كيديا المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي “قبل بيانات التضخم نتوقع نوعا من التماسك. تقديراتنا هي أنه سيتم تداول الذهب ضمن نطاق ضيق للغاية”.

وأضاف كيديا أن الذهب تلقي دعما بعد دخول اليابان وبريطانيا في حالة من الركود الفني، وهو اتجاه يؤثر على معدل سعر الذهب مقابل سعر الفضة والذي يبلغ حاليا 90 أوقية من الفضة مقابل أوقية واحدة من الذهب. وتابع “لكن لا يوجد تغيير في علاوة الحرب، فكل العوامل أدت إلى تأثيراتها بالفعل”.

وأشارت تعليقات صدرت مؤخرا عن صناع السياسة بالمركزي الأمريكي إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مما دعم إلى حد كبير الرهانات بأنه لن يكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة قبل يونيو حزيران.

ويعزز انخفاض الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 884.90 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 951.63 دولار، فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية.

(رويترز)