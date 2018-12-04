الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من شهر بفعل هبوط الدولار

واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في وقت سابق من الجلسة مع انخفاض الدولار بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة مؤقتة في حربهما التجارية التي هزت الأسواق العالمية.

وفي الساعة 06.58 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 في المئة إلى 1237.21 دولار للأوقية (الأونصة). ولامست الأسعار ذروة 1238.20 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى لها منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة لتصل إلى 1242.9 دولار للأوقية.

وقال فاندانا بهارتي نائب الرئيس المساعد لأبحاث السلع الأولية لدى اس.ام.سي كومتريد، “بعد قمة مجموعة العشرين تراجع الشراء في مؤشر الدولار كملاذ آمن ولذا يبدو الذهب قويا جدا” مضيفا أن 1250 دولارا هو الهدف القادم للمعدن.

وضعف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم، مع تعزز ثقة المستثمرين في الأصول عالية المخاطر، إثر حدوث انفراجة في التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. وتعرضت العملة الأمريكية لمزيد من الضغط بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة لأدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وزاد البلاديوم نحو واحد في المئة في المعاملات الفورية إلى 1215.08 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1221.95 دولار خلال الجلسة السابق.

وصعدت الفضة 0.7 في المئة إلى 14.47 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.6 في المئة إلى 801.24 دولار. (رويترز)