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الذهب يرتفع مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن والأنظار على الاحتياطي الاتحادي

3 - يناير - 2025

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ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الجمعة، بعد مكاسب بلغت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن، بينما ينصب التركيز على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في المستقبل وكذلك الرسوم التجارية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2660.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش، ليحوم حول أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي سجله يوم الخميس.

وصعد الذهب بنحو 1.5 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن. وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة مسجلة 2673.90 دولار للأوقية.

(رويترز)

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