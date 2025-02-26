الذهب يرتفع مع الإقبال على الملاذ الآمن بسبب غموض الرسوم الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة الماضية إذ أضعفت حالة الغموض الناجمة عن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية الإقبال على المخاطرة وعززت الطلب على الذهب.

وبحلول الساعة 0237 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2918.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2932.50 دولار.

وفتح ترامب جبهة أخرى أمس الثلاثاء في الحرب التجارية العالمية، وأمر بدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات النحاس لإعادة بناء الإنتاج الأمريكي من المعدن المهم لصناعة السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكة الطاقة والعديد من السلع الاستهلاكية.

(رويترز)