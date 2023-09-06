الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

ارتفع سعر الذهب من أدنى مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتخلي الدولار عن أعلى مستويات بلغها الجلسة السابقة غير أن التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حدت من مكاسب السبائك.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1927.59 للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 29 أغسطس آب في وقت سابق من الجلسة. ومحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خسائرها السابقة لتستقر عند 1952.90 دولار.

ونزل الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا أمس الثلاثاء في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع مع تأثر الأسواق بإشارات تتعلق برفع أسعار الفائدة.

(رويترز)