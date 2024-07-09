اقتصاد | أسواق

الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين لشهادة رئيس المركزي الأمريكي

منذ 36 دقيقة

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واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونجرس وبيانات التضخم لشهر يونيو حزيران لتقييم الخطوة التالية من قبل البنك المركزي الأمريكي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2361.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجع أكثر من واحد بالمئة الاثنين. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2369.70 دولار.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام الكونغرس على مدى يومين، وسيبدأ في وقت لاحق الثلاثاء في مجلس الشيوخ قبل أن يذهب إلى مجلس النواب الأربعاء.

وتتوقع الأسواق فرصة قدرها 77 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول وخفض آخر بحلول ديسمبر كانون الأول، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويزداد الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائدا مع انخفاض أسعار الفائدة.

وينتظر المتعاملون في السوق أيضا بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين لشهر يونيو حزيران والمقرر صدورها يومي الخميس والجمعة على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.84 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1005.25 دولار بينما ربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.93 دولار.

(رويترز)

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