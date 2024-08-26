الذهب يرتفع مع دعم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة

واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب الاثنين، ليواصل المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن عززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2516.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2551.30 دولار.

وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر تقريبا، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

كان رئيس البنك المركزي الأمريكي باول قال يوم الجمعة إنه يدعم خفض أسعار الفائدة. وأضاف أن “الوقت قد حان” ليخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وسط تزايد المخاطر على سوق العمل حتى مع اقتراب التضخم من هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ اثنين بالمئة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة بنسبة 64 بالمئة بواقع 25 نقطة أساس الشهر المقبل في حين يتوقع 36 بالمئة خفضا أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.90 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند962.65 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 959.43 دولار.

(رويترز)