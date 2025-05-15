الذهب يرتفع وسط اقتناص المستثمرين فرصة انخفاض الأسعار

نيويورك: ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس وسط اقتناص المستثمرين للفرصة بعد أن سجّل المعدن الأصفر أدنى مستوى في شهر في الجلسة السابقة، وسط ترقب بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بحثا عن مزيد من المؤشرات حول اتجاه الاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3183.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 3185.60 دولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية خلال الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ العاشر من أبريل/ نيسان بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، ما أدى إلى تهدئة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوّط في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية. ويصعد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وتترقب الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، إذ يبحث المستثمرون عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد بيانات مستهلكين جاءت أضعف من المتوقع.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هذا العام، بدءا من أكتوبر/ تشرين الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 32.16 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 في المئة إلى 984.05 دولار، كما ارتفع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 953.75 دولار.

(رويترز)