الذهب يرتفع وسط طلب على الملاذ الآمن بعد قرار ترامب زيادة الرسوم على الصين

نيويورك: ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن بعد أن زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، على الرغم من قراره بتخفيف الرسوم عن باقي الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 3089.17 دولار للأوقية، بحلول الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة مسجلة 3104.90 دولار.

كان ترامب قد قرر في إجراء مفاجئ أمس الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها الأسبوع الماضي لكنه زاد الضغوط على الصين.

وقال ترامب إنه سيزيد الرسوم الجمركية على الواردات من الصين من 104 بالمئة إلى 125 بالمئة، وذلك في تصعيد لمواجهة محفوفة بالمخاطر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتبادل البلدان فرض الرسوم أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن صناع السياسات أجمعوا تقريبا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه. وأشار بعضهم إلى أن البنك قد يواجه “مفاضلات صعبة” في المستقبل.

وتتوقع الأسواق بنسبة 72 بالمئة خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في يونيو حزيران.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويتطلع المستثمرون حاليا إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.89 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 933.20 دولار، وتراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 922.50 دولار.

(رويترز)