الذهب يرتفع وسط مخاوف من حرب تجارية مع ترقب بيانات تضخم

نيويورك: ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس، إذ تترقب الأسواق تطورات خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية والتي قد تشعل حربا تجارية عالمية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2905.12 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هبطت الأسعار بأكثر من واحد في المئة عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في الجلسة الماضية. وبلغ الذهب مستوى قياسيا عند 2942.70 دولار يوم الثلاثاء.

فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2929.60 دولار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أكثر من المتوقع في يناير/ كانون الثاني الماضي، ما عزز موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف خفض أسعار الفائدة وسط حالة الضبابية المتزايدة بشأن الاقتصاد.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إن البيانات دليل إضافي على أن المعركة مع التضخم لم تنته بعد، ما يعني التريث في خفض أسعار الفائدة لحين التأكد من عودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين في المئة.

ويُعد الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وهدد ترامب أمس الأربعاء بفرض رسوم جمركية مضادة على كل دولة تفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية، في خطوة تزيد المخاوف من اتساع نطاق حرب تجارية عالمية وتنذر بتسارع التضخم في الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الدلائل بشأن السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 32.26 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 992.32 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 975.48 دولار.

(رويترز)