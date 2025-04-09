الذهب يرتفع 2% وسط تراجع الدولار ودخول رسوم جمركية أمريكية حيز التنفيذ

ارتفعت أسعار الذهب اثنين بالمئة تقريبا اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بعد دخول الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين حيز التنفيذ، إذ لجأ معظم المتعاملين إلى الذهب كملاذ آمن مع تصاعد التوتر التجاري العالمي ومخاوف الركود.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 3038.54 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 بالمئة إلى 3056.60 دولار.

وهبط الدولار مما جعل الذهب المسعر به أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 104 بالمئة بعد فرض بكين رسوما مضادة على السلع الأمريكية. واتهم الصين بالتلاعب باليوان لتعويض أثر الرسوم. ورفضت الصين الرضوخ لما وصفته بالابتزاز وتعهدت “بالقتال حتى النهاية”.

ودخلت الرسوم الجمركية الخاصة بكل بلد حيز التنفيذ في الساعة 0401 بتوقيت جرينتش، كما كان مقررا.