الذهب يستقر بعد بيانات تشير إلى أن خفض الفائدة الأمريكية سيكون أقل من المتوقع

واشنطن: استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن هبطت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من المرجح أن يتجه لخفض أسعار الفائدة بأقل من المتوقع هذا الشهر.

وبحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2502.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 2494.15 دولار يوم الجمعة. ومع ذلك، سجل الذهب مكاسب شهرية في أغسطس/ آب.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2535 دولارا.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي ارتفع بقوة في يوليو/ تموز، وهو ما يتعارض مع خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الشهر. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2 بالمئة الشهر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.1 بالمئة في يونيو /حزيران.

وتميل أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر/ أيلول. ويرى المتداولون حاليا احتمالات بنسبة 67 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر واحتمالات بنسبة 33 بالمئة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.89 دولار للأوقية. واستقر البلاتين تقريبا عند 926.80 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.18 دولار للأوقية.

(رويترز)