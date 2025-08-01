الذهب يستقر في ظل ارتفاع الدولار بعد الإعلان عن رسوم جمركية أمريكية جديدة

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لخسارة أسبوعية في ظل ارتفاع الدولار في أعقاب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة على عشرات الدول، في وقت يترقب فيه المتعاملون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3289.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0127 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3340.20 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الخميس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا أمس الخميس بفرض رسوم جمركية “مضادة” تتراوح بين 10 و41 بالمئة على الواردات من عشرات الدول والمناطق.

(رويترز)