اقتصاد | أخبار

الذهب يستقر في ظل ارتفاع الدولار بعد الإعلان عن رسوم جمركية أمريكية جديدة

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لخسارة أسبوعية في ظل ارتفاع الدولار في أعقاب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة على عشرات الدول، في وقت يترقب فيه المتعاملون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3289.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0127 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3340.20 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الخميس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا أمس الخميس بفرض رسوم جمركية “مضادة” تتراوح بين 10 و41 بالمئة على الواردات من عشرات الدول والمناطق.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الذهب قرب أدنى مستوى له في أسبوع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات
9 - يوليو - 2025
الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط مخاوف مالية أمريكية
4 - يوليو - 2025
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية
25 - يونيو - 2025
الذهب يرتفع بفضل الضبابية التجارية بين أمريكا والصين وتراجع الدولار
4 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية