الذهب يستقر قبل بيانات أمريكية ستعطي مؤشرات على مسار الفائدة

واشنطن: استقرت أسعار الذهب الخميس مع إحجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات على اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3357.96 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3369.10 دولار.

وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا إن الذهب متماسك في الوقت الحالي على ما يبدو في نطاق من 3320 إلى 3360 دولارا للأوقية مع تبني السوق نهج الانتظار والترقب قبل بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي.

وجاء في تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه دي بي للأبحاث أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة هبط 33 ألف وظيفة في يونيو/ حزيران، مسجلا أول انخفاض في أكثر من عامين إذ أعاقت حالة عدم اليقين الاقتصادي التوظيف.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية ويصدر اليوم، ومن المتوقع أن يُظهر زيادتها 110 آلاف وظيفة في يونيو/ حزيران انخفاضا من 139 ألفا في مايو/ أيار، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية أقل مما تعهدت به على سلع مختلفة من فيتنام، لتصبح 20 بالمئة. والدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هي عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

وقال وونغ “توقعت السوق بالفعل الاتفاق التجاري مع فيتنام، وأعتقد أن الشاغل الأساسي الآن هو وضع الاتفاقيات الأخرى التي لا تزال متعثرة مع اقتصادات كبرى”.

في الوقت نفسه، سعى المفاوضون الأمريكيون والهنود إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في التاسع من يوليو/ تموز.

ولم يظهر ترامب مؤشرات على تمديد الموعد النهائي للمفاوضات على الرغم من تعثر المناقشات مع اليابان، وهي شريك تجاري رئيسي آخر، لكنه عبر عن تفاؤله بشأن الاتفاق مع الهند.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 36.66 دولار للأوقية. وخسر البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1402.66 دولار. وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1140 دولارا.

(رويترز)