الذهب يستقر قبل ندوة جاكسون هول للمركزي الأمريكي

واشنطن: لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب الثلاثاء مع ترقب المستثمرين للندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة، مع تقييمهم أيضا جهود واشنطن الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3331.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 3375.40 دولار.

ويمكن أن تقدم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في ندوة البنك المركزي التي تُعقد في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس/ آب توضيحات حول الآفاق الاقتصادية وتوقعات تيسير السياسة النقدية.

وقال كايل رودا محلل أسواق المال في كابيتال دوت كوم “لا يزال الذهب متماسكا وينتظر حقا محفزا جديدا للارتفاع. وأعتقد أن الحدث الكبير الذي يجب مراقبته هو جاكسون هول وما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقدم مؤشرات على التيسير أم لا”.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة “سي إم إي”، يرى المشاركون في السوق حاليا احتمالا بنسبة 84 بالمئة لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وعادة ما يكون أداء الذهب جيدا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة ووسط حالة عدم اليقين المتزايد.

ومن المتوقع أن يقدم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو/ تموز، المقرر صدوره غدا الأربعاء، مؤشرات إضافية حول سياسته.

وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن واشنطن ستساعد في ضمان أمن بلاده في أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب الروسية.

جاء هذا التأكيد في أعقاب اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، والذي انتهى دون التوصل إلى اتفاق.

ووصف ترامب اجتماعه مع زيلينسكي بأنه “جيد جدا”، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه اتصل ببوتين وبدأ في ترتيب لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وقال رودا “في حالة إبرام اتفاق ما (بين أوكرانيا وروسيا)، وهو أمر غير مرجح، قد يكون ذلك مفاجأة سلبية للغاية لسعر الذهب”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 37.82 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1323.76 دولار، ونزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1112.34 دولار.

(رويترز)