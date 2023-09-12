الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم الأمريكي

واشنطن: استقرت أسعار الذهب الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0306 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1946.10 دولار.

من المرجح أن يكون نشاط السوق باهتا إلى حد كبير حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة غدا الأربعاء، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال نيكولاس فرابيل من إيه.بي.سي ريفايناري “نرجح أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إذا جاءت في نفس الاتجاه أو حتى أعلى قليلا ستضع بعض الضغوط على المدى القصير على الذهب”.

ومما حد من مكاسب الذهب، عوض مؤشر الدولار الأمريكي بعض خسائره قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.16 دولار، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1221.83 دولار.

(رويترز)