الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

واشنطن: استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي ) جيروم باول وبيانات الوظائف لمزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2332.27 دولار للأوقية بحلول الساعة 0025 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة مسجلة 2342.70 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون كلمة باول في وقت لاحق اليوم وكذلك محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء وتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.41 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 978.20 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة ليسجل 978.80 دولار للأوقية.

(رويترز)