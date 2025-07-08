الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لتطورات الرسوم الجمركية

واشنطن: لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ علقت بين الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي حد من أي زخم صعودي.

وبحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3331.85 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3341.80 دولار.

وبدأ ترامب الاثنين في إخطار شركاء الولايات المتحدة التجاريين بأنه سيبدأ تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة في الأول من أغسطس/ آب، مُعلنا بذلك مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام، مع فرض رسوم جمركية على السلع من اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 25 بالمئة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إن للتجارة “يبدو أن المتداولين غير منزعجين نسبيا من حديث ترامب بشأن الرسوم الجمركية، ومع تقلص الطلب على الملاذ الآمن إلى حد كبير في هذه المرحلة، لا يزال الذهب يترقب فرصته، في انتظار حدوث ارتفاع محتمل”.

وأضاف ووترر أن ارتفاع عوائد السندات ومرونة الأسواق الآسيوية في مواجهة تطورات الرسوم الجمركية يحدان من إمكانية ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية.

واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى له في أسبوعين. ويزيد ارتفاع العائدات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وأججت رسوم ترامب الجمركية مخاوف التضخم، مما زاد من تعقيد مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي نحو خفض أسعار الفائدة.

من المتوقع أن يُقدم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي لشهر يونيو حزيران، والمقرر صدوره غدا الأربعاء، المزيد من المؤشرات على سياسات البنك المركزي الأمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.75 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1368.93 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1112.88 دولار.

(رويترز)