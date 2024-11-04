الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين للانتخابات الأمريكية وخفض محتمل لأسعار الفائدة

نيويورك: استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع استعداد المستثمرين لأسبوع حاسم للاقتصاد العالمي مع إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية، واحتمال إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2738.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0012 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790.15 دولار.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2747.50 دولار.

وقبل ساعات من انتخابات الرئاسة الأمريكية غدا الثلاثاء، تكشف استطلاعات الرأي عن منافسة محتدمة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، ما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض أسعار الفائدة، وتصريحات رئيس المجلس جيروم باول ومسؤولين آخرين بالبنك.

وأظهرت أداة (فيد ووتش) أن خبراء الاقتصاد يتوقعون بنسبة 98 في المئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 32.54 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 في المئة إلى 991.72 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1108.36 دولار.

