الذهب يستقر مع تركيز المستثمرين على محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك في خفض أسعار الفائدة.

وظل الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2329.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 0152 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة مسجلة 2338.70 دولارا.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وكان رئيس المجلس جيروم باول قد قال أمس الثلاثاء إن المجلس لا يزال بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة لضمان أن قراءات التضخم التي تراجعت في الآونة الأخيرة تعكس الصورة حقيقية للجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.60 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 996.70 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة غلى 1016.34 دولار للأوقية.

(رويترز)