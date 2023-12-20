الذهب يستقر وسط آمال خفض أسعار الفائدة في أمريكا

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار اليوم الأربعاء مدعومة بتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة العام المقبل، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع.

ولم تشهد أسعار الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلة 2039.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2053.20 دولارا.

وأشار المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى أن مرحلة التشديد النقدي قد انتهت وألمح إلى أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات في أسعار الفائدة.

(رويترز)