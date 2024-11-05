اقتصاد | أسواق

الذهب يستقر وسط ترقب للانتخابات الأمريكية واجتماع الاحتياطي الاتحادي

5 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

 واشنطن: استقر الذهب الثلاثاء مع امتناع المستثمرين عن المجازفة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فضلا عن ترقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلا 2733.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش بعدما بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2790.15 الأسبوع الماضي.

وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة أيضا مسجلة 2742.40 دولار للأوقية.

وتشير استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى تقارب شديد في نسب التأييد بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، مما يجعل نتيجة السباق غير مؤكدة وربما تظل كذلك لأيام بعد انتهاء التصويت.

وقال إدوارد ماير المحلل لدى ماريكس “من المتوقع أن يرتفع الذهب بغض النظر عمن سيصل إلى البيت الأبيض حيث لا يبدو أن أيا من المرشحين يعارض ليس فقط الحفاظ على الإنفاق بل والإضافة إليه”.

وقال ماير إن الذهب قد يتقلب على المدى القصير، لكن الوصول إلى 3 آلاف دولار بحلول العام الجديد يبدو قابلا للتحقيق، خاصة مع الإنفاق الحكومي المستمر.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.46 للأوقية. وخسر البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 982.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1076.50 دولار.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الذهب يستقر وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات حول مسار الفائدة في أمريكا
منذ 4 ساعات
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين بعد إقالة ليزا كوك من المركزي الأمريكي
26 - أغسطس - 2025
الذهب يهبط من أعلى مستوى في أسبوعين وسط ارتفاع الدولار
25 - أغسطس - 2025
الذهب دون تغير يذكر ترقبا لمؤشرات حول مسار الفائدة الأمريكية
21 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية