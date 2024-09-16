الذهب يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الاثنين مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0338 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2585.54 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2588.81 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2613.40 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتجه كل الأنظار هذا الأسبوع إلى المركزي الأمريكي، مع تزايد التكهنات حول مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده البنك في 17 و18 سبتمبر أيلول ووتيرة التخفيضات المستقبلية. كما سيعلن بنك إنكلترا وبنك اليابان عن قراراتهما للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 30.95 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى تبلغه في شهرين. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1000.35 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1069.52 دولار للأوقية.

(رويترز)