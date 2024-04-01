اقتصاد | أسواق

الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا بدعم آمال خفض الفائدة الأمريكية في يونيو

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: لامست أسعار الذهب مستوى مرتفعا على نحو قياسي اليوم الاثنين بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأمريكي اعتدل في فبراير/ شباط، مما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.

وبحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2255.39 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2256.09 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 2275.70 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة عملات منافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إن أحدث بيانات للتضخم الأمريكي “تتفق مع ما نرغب في رؤيته”.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 69 بالمئة أن يقوم المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي وتعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 25.22 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 913.85 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1018.22 دولار للأوقية.

(رويترز)

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