الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة عند 2734 دولارا للأونصة

إسطنبول: صعدت أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات المبكرة، الاثنين، عند قمة تاريخية جديدة بلغت 2734 دولارا للأونصة، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

كانت القمة السابقة للذهب، عند 2712 دولارا للأونصة في ختام جلسة الجمعة، بينما صعدت بنسبة 33.8 بالمئة منذ مطلع العام الجاري، صعودا من 2042 دولارا بنهاية تعاملات العام الماضي.

وبحلول الساعة (06:37 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.26 بالمئة، أو 15 دولارا إلى 2734.1 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

يأتي الارتفاع، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وغياب أية أفق لنهاية الحرب الإسرائيلية على غزة، وعلى جنوب لبنان، إلى جانب توقعات وول ستريت بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل.

والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذ آمن في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

وكان بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس، توقع بلوغ الذهب مستوى 2700 دولار للأونصة، بحلول مطلع العام المقبل، إلا أن التطورات الجيوسياسية الحالية أضافت مزيدا من الزخم للمعدن الأصفر.

(الأناضول)