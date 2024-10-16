الذهب يصعد مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما ينتظر المستثمرون مزيدا من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لتوقع عدد مرات خفض أسعار الفائدة التي يرجح أن يقدم عليها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في الأمد القريب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2667.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0217 بتوقيت جرينتش، وهو ما يقل 17 دولارا عن ذروة قياسية سجلها الشهر الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2683.80 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية.

(رويترز)