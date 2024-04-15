الذهب يصعد مع زيادة الطلب بفعل التوتر في الشرق الأوسط

واشنطن: صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين وحومت أدنى من مستوى مرتفع على نحو قياسي بلغته في الجلسة السابقة، إذ عزز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0056 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2350.59 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2431.29 دولار للأوقية يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2366.40 دولار للأوقية.

وأثار أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل قلق الإسرائيليين وخشيتهم من أن حربا أكبر تلوح في الأفق.

وتسببت بيانات اقتصادية أمريكية في الآونة الأخيرة بشأن سوق العمل والتضخم في عودة توقعات السوق مجددا بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وتقلص أسعار الفائدة الأعلى جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.98 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.05 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1038.99 دولار للأوقية

(رويترز)