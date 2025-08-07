الذهب يصعد مع فرض ترامب لرسوم جمركية إضافية على الهند

واشنطن: ارتفع الذهب الخميس بدعم من تجدد الطلب على الملاذ الآمن بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما إضافية تبلغ 25 بالمئة على الواردات الهندية، مما أدى إلى تعميق الخلافات التجارية.

بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3378.18 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3445.60 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى (كيه سي إم تريد) “كان ترامب يطلق تهديدات جديدة بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما يبقي الذهب في المشهد كأداة دفاعية للمستثمرين”.

أصدر ترامب أمرا تنفيذيا الأربعاء بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع الواردة من الهند، قائلا إن الدولة تواصل استيراد النفط الروسي، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين بعد وصول المحادثات إلى طريق مسدود.

وستؤدي ضريبة الاستيراد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 21 يوما من السابع من أغسطس/ آب إلى رفع الرسوم على بعض الصادرات الهندية إلى ما يصل إلى 50 بالمئة، وهي من أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.

وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية تبلغ 100 بالمئة تقريبا على واردات أشباه الموصلات، لكنه قدم إعفاء كبيرا يتمثل في عدم تطبيق الرسوم على الشركات التي تصنع في الولايات المتحدة أو التي تعهدت بذلك.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت ضعيفة على نحو مفاجئ، الأسبوع الماضي توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في سبتمبر/ أيلول، مما قدم دفعة للذهب.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 95 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس إن مجلس الاحتياطي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة على المدى القريب استجابة لتباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.

ويعد الذهب من أصول الملاذ الآمن خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل إلى الازدهار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 38.04 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1328.77 دولار، وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1146.80 دولار.

(رويترز)